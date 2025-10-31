Xabi Alonso encerra polémica com Vinícius Jr.

O avançado brasileiro, substituído por Rodrygo aos 72 minutos do jogo de domingo para a Liga espanhola, que o Real venceu por 2-1, reagiu de forma exaltada, dirigindo-se diretamente para os balneários sem cumprimentar o treinador. Posteriormente, pediu desculpas públicas, explicando na sua conta no X que a sua paixão pelo jogo por vezes se sobrepõe ao controlo emocional.



Questionado sobre o episódio em conferência de imprensa, Xabi Alonso afirmou que o assunto está resolvido desde quarta-feira, altura em que o jogador se dirigiu à equipa numa reunião interna, assumindo a sua conduta com sinceridade. “Para mim, este assunto está encerrado desde quarta-feira”, sublinhou o técnico, acrescentando que não haverá qualquer penalização sobre o jogador.



O treinador elogiou a postura de Vinicius Júnior, descrevendo a sua reação como “corajosa”, e reforçou a importância da unidade do grupo: “Estamos todos no mesmo barco e remamos na mesma direção. A equipa está concentrada, todos querem jogar, e isso é positivo. Agora, queremos continuar a avançar em direção aos nossos objetivos, uma partida de cada vez”.

