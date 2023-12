Xavi quer João Cancelo e João Félix no FC Barcelona para as próximas épocas

"Estamos satisfeitos com os dois. Adaptaram-se muito bem e estão a fazer a diferença. Veremos o que acontece no futuro, porque gostaríamos de os ter para a próxima época", disse o treinador, em conferência de imprensa antes da visita à equipa de Girona.



O técnico reagia a uma entrevista do presidente dos 'blaugrana', Joan Laporta, ao diário saudita Asharq Al-Awsat, em que este garantiu que o clube catalão "poderá manter João Félix e João Cancelo nas próximas épocas" e que "as negociações com o Manchester City e o Atlético de Madrid vão começar em breve".



O lateral João Cancelo está no FC Barcelona por empréstimo dos ingleses no Manchester City, enquanto João Félix foi emprestado pelo Atlético Madrid, com os ambos os internacionais lusos a assumirem a titularidade na equipa catalã.