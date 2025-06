Yamal considerado pelo CIES o mais valioso do mundo em 402 milhões de euros

De acordo com um estudo divulgado hoje pelo Observatório do Futebol (CIES), Yamal, que completa 18 anos em 13 de julho, lidera folgadamente uma lista com quatro portugueses no top 100 e somente quatro atletas fora das cinco ligas mais valiosas do planeta, dois a atuar em Portugal, o sportinguista Gyökeres e o portista Samu.



Lamine Yamal, uma certeza no futebol mundial em idade em que muitos ainda estão a começar a carreira profissional e que há dias prolongou o contrato com o FC Barcelona até 2031, supera claramente os seus companheiros de pódio, o norueguês Erling Halland (239,6 ME), do Manchester City, e o britânico Jude Bellingham (233,8 ME), do Real Madrid.



O mais velho do top 10 é o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, já com 26 anos, com o valor de 192,5 ME.



Entre os portugueses, mais dois do PSG, designadamente o lateral Nuno Mendes, a valer 75,3 ME, um pouco mais do que o colega Vitinha, ‘cérebro’ da equipa parisiense acabada de vencer a Liga dos Campeões, avaliado em 75 ME.



A lista contempla ainda Rafael Leão, do AC Milan, valorizado em 60 ME.



A Liga inglesa é claramente a mais representada, por 42 jogadores, seguido da espanhola, com 19, enquanto o PSG conta com um recorde de 11 atletas na lista.



Do estudo destaca-se o facto de somente quatro profissionais jogarem fora das cinco grandes ligas, nomeadamente o espanhol Samu Aghehowa, do FC Porto, avaliado em 71,4 ME, menos seis do que o sueco Viktor Gyökeres, do Sporting, contabilizado em 70,8 ME.



Entre os que passaram pelo futebol português, sobressai o ex-benfiquista Enzo Fernández, agora do Chelsea, com 87,9 milhões, seguido do brasileiro Raphinha, ex-Vitória de Guimarães e Sporting, e agora no FC Barcelona, que vale 82,6 milhões.



Os ex-portistas Evanilson (Bournemouth) e Luís Diaz (Liverpool) têm valor estimado de 61,2 e 61 ME, respetivamente, enquanto o ex-benfiquista Darwin Nuñez está entre eles, com 61,1 ME.