Futebol Internacional
Yamal marca nos últimos minutos e segura empate para o Barcelona em Newcastle
O Barcelona conseguiu um empate precioso em St James’ Park, segurando um 1-1 contra um Newcastle aguerrido e cheio de coração, num jogo vibrante da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A noite parecia inclinar-se para o lado dos ingleses, mas um penálti convertido por Lamine Yamal, já aos 90’+6, acabou por salvar o líder da Liga espanhola no limite.
Empurrado por um estádio em ebulição, o Newcastle - apenas 12.º na Premier League e a viver o primeiro oitavo de final europeu da sua história - mostrou desde cedo que não iria ceder ao favoritismo catalão. A pressão alta, o duelo físico e o ambiente ensurdecedor de St James’ Park colocaram o Barça em apuros desde os minutos iniciais, com Will Osula a incomodar Joan Garcia e Joelinton a travar Yamal a cada oportunidade.
As estrelas do ataque blaugrana - Yamal, Raphinha e Lewandowski - encontraram poucas brechas numa defesa inglesa determinada. Do outro lado, Anthony Elanga obrigou Joan Garcia a duas defesas importantes, embora o Newcastle, apesar do domínio, não tenha criado ocasiões claras até ao intervalo.
Na segunda parte, os ingleses intensificaram ainda mais a pressão. Harvey Barnes acertou no poste aos 74 minutos e, já aos 86’, inaugurou o marcador, fazendo explodir o estádio e alimentando o sonho de uma vitória histórica frente a um gigante europeu.
Mas a euforia durou pouco. Um derrube de Malick Thiaw sobre Dani Olmo ofereceu ao Barcelona um penálti já nos descontos finais, e Lamine Yamal, discreto durante quase todo o jogo, assumiu a responsabilidade e empatou a partida aos 90’+6.