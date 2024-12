Yamal tem lesão no tornozelo direito e para 3 a 4 semanas

A informação foi dada pelo clube espanhol, explicando que os exames efetuados ao jogador detetaram uma lesão ligamentar de grau 1, sofrida no jogo de domingo em que o líder de "La Liga" perdeu por 1-0 na receção ao Leganés (15.º).



Yamal, de 17 anos, saiu aos 75 minutos, numa fase em que o "Barça" já perdia por 1-0, graças a um golo de Sergi González logo aos quatro minutos.



O extremo, que é um dos candidatos ao prémio "The Best", a divulgar na terça-feira, irá falhar o clássico do próximo sábado com o Atlético de Madrid, da 18.ª jornada, mas é incerta a sua presença nas meias-finais da Supertaça, em 9 de janeiro.



O jogo com o Benfica, da sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, agendado para 21 de janeiro, já deverá contar com o futebolista.



O FC Barcelona lidera o campeonato espanhol, com os mesmos 38 pontos do Atlético de Madrid, e com mais um do que o Real Madrid, mas ambos com menos um jogo disputado em relação aos catalães.