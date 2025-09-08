Yeray Alvarez suspenso 10 meses por doping não intencional

O organismo regulador do futebol europeu considerou que Yeray Alvarez, de 30 anos, cometeu uma infração não intencional das regras antidopagem e suspendeu o jogador durante 10 meses, até 02 de abril de 2026, uma vez que o período se iniciou com a suspensão provisória, em 02 de junho deste ano.



Yeray foi submetido a um controlo antidoping em 01 de maio de 2025, após um jogo da Liga Europa com o Manchester United, através do qual foi detetada a presença de canrenona, substância pertencente ao grupo dos diuréticos e agentes mascarantes, que o defesa disse ter assimilado através de um medicamento contra a queda de cabelo.