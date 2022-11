Yokohama Marinos conquista título no Japão

A formação de Yokohama dependia apenas de si própria para arrecadar o título, tendo se adiantado no marcador aos 26 minutos, pelo brasileiro Elber, mas ainda permitiu o empate na primeira metade, após o golo de Yoshinori Muto, aos 45+3.



Na etapa complementar, golos de Takuma Nishimura e Teruhito Nakagawa, aos 53 e 73 minutos, respetivamente, deram o triunfo e asseguram definitivamente o título ao Yokohama Marinos.



A precisar de vencer e que a equipa de Yokohama 'escorregasse' nesta ronda, de nada valeu o triunfo do Kawasaki Frontale em casa do FC Tóquio por 3-2, ficando no segundo posto, a dois do novo campeão.