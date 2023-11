Youcef Atal detido por incitamento ao ódio

Youcef Atal, que deverá ser levado à justiça nas próximas horas, estava a ser investigado por incitamento ao ódio por motivos religiosos, por ter partilhado nas suas redes sociais um vídeo em que um pregador palestiniano apelava ao ataque a Israel.



O jogador, de 27 anos, publicou em outubro na sua conta Instagram um vídeo de um pregador palestiniano a rezar por “um dia negro para os judeus” e a pedir para acompanhar “a mão” dos habitantes da Faixa de Gaza que “atiram pedras” contra Israel.



A publicação provocou a reação do presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, que as considerou “contrárias à ética” do desporto, e motivou tanto o autarca de Nice, Christian Estrosi, quanto as instituições judaicas francesas a solicitar a abertura de uma investigação.



Youcef Atal apagou rapidamente a publicação e pediu desculpa, mas as autoridades judiciais francesas abriram em 16 de outubro uma investigação por “apologia ao terrorismo” e “provocação ao ódio ou à violência por causa de uma religião específica”.



O Nice, clube que se encontra na segunda posição da liga francesa de futebol, atrás do Paris Saint-Germain, suspendeu o jogador até novo aviso e o comité disciplinar da Liga Profissional de Futebol (LFP) impôs-lhe uma suspensão de sete jogos.



Apesar das desculpas de Atal, o Nice optou por “tomar de imediato” sanções, “antes” daquelas que poderiam ser tomadas pelas autoridades desportivas ou judiciais, “tendo em conta a natureza da publicação partilhada e a sua gravidade”.



O futebolista, que já esteve envolvido em idêntica situação em 2020, não escondeu o seu apoio ao povo palestiniano e condenou “todas as formas de violência”, mostrando ainda solidariedade para com as vítimas.



“Nunca apoiarei uma mensagem de ódio”, disse o defesa internacional argelino, que participou este fim de semana no triunfo por 2-0 da sua seleção frente a Moçambique, em jogo referente à fase de qualificação africana para o Mundial2026.