Young Boys goleia com reviravolta na liga suíça

No Estádio Wankdorf, o campeão helvético tinha perdido na última ronda, mas agora deu a melhor resposta, apesar do golo inaugural de Kevin (10 minutos) a favor dos anfitriões.Ainda no primeiro tempo, Rrudhani (33) e Itten (43) operaram a reviravolta no resultado, que voltaria a mexer após o descanso, quando o luso-suíço Joel Monteiro (77) anotou um "bis", antes de Lauper fechar a contagem (90+4).Com este triunfo, o emblema de Berna prossegue no comando da prova, com 44 pontos, seguido do St. Gallen, segundo com 36, e Servettte, terceiro, com 35, ambos com menos um jogo.No play-off da Liga Europa, o Young Boys recebe primeiro o Sporting, em 15 de fevereiro, e visita os "leões" no Estádio José Alvalade uma semana depois, na segunda mão, agendada para 22 de fevereiro.