Zabiri, do Famalicão, e portista Tomás Pérez marcam no Mundial sub-20

Zabiri, que tinha marcado também no triunfo frente à Espanha (2-0), apontou no jogo com o Brasil, disputado de madrugada em Lisboa, o segundo golo de Marrocos, já depois de Othmane Maamma ter feito o 1-0, enquanto Iago Theodoro reduziu para o ‘escrete’ (90+2).



Marrocos, com duas vitórias no grupo C, tem garantido o apuramento para os oitavos de final do Mundial que decorre no Chile, tal como a Argentina, que no grupo D somou a segunda vitória, com goleada à Austrália (4-1).



Pérez marcou aos 45 minutos, num jogo em que o benfiquista Prestianni foi opção apenas a partir dos 81 minutos.



No Mundial de sub-20, já se registaram cinco golos de jogadores que alinham em Portugal: um colombiano Óscar Perea (AVS), dois do marroquino Yassir Zabiri (Famalicão), um cubano Karel Pérez (Vianense) e um de Tomás Pérez (FC Porto B).



A competição conta com outros jogadores que atuam em Portugal, casos do sul-africano Fletcher Smythe-Lowe (Estoril Praia sub-23), dos brasileiros Rayan Lucas (Sporting B) e Lucas Furtado (Vitória de Guimarães B), do sul-coreano Taewon Kim (Portimonense sub-23), do norte-americano Joshua Wynder (Benfica B) e do francês Steven Baseia (Alverca).

