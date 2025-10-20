Zabiri leva Marrocos ao título no Mundial de sub-20

Em Santiago do Chile, o jogador que alinha na I Liga portuguesa inaugurou o marcador aos 12 minutos, de livre direto, e selou o resultado final aos 29, oportuno na área, a ocorrer a um centro da direita de Othmane Maamma, eleito o melhor jogador da prova.



Os dois golos de Zabiri, que fechou a prova entre os melhores marcadores, com cinco, e foi eleito o segundo melhor jogador da competição, puseram muito desconfortável a Argentina, que partia favorita para vencer uma sétima final, em oito presenças.



Os argentinos tiveram muito mais tempo a bola (57% conta 30%) e somaram mais remates (21 contra nove) e passes concluídos (451 contra 166), mas os marroquinos foram letais no aproveitamento das oportunidades e, depois, controlaram sempre o jogo.



Marrocos, que tinha como melhor registo o quarto lugar de 2005, edição conquistada pela Argentina de Lionel Messi, deu o segundo troféu a África, replicando o sucesso do Gana, em 2009, e conseguiu o maior feito da sua história futebolística.



Em relação aos jogos das meias-finais, a Argentina trocou Subiabre por Carrizzo, que regressou após castigo, enquanto Marrocos mudou de guarda-redes, o lesionado Benchaouch por Gomis, e de lateral direito, Majni por Maamar.



As duas equipas mostraram as suas intenções de início, com a Argentina a querer dominar o jogo pela posse de bola e Marrocos a optar pelas saídas rápidas em contra-ataque, que dariam frutos à primeira tentativa.



Logo aos seis minutos, Zabiri isolou-se e chocou com o guarda-redes argentino, com o árbitro a nada assinalar, mas com o selecionador marroquino a pedir a revisão do lance - cada técnico podia pedir duas por jogo na competição.



Depois de prolongado visionamento das imagens, o italiano deu amarelo ao guarda-redes argentino e assinalou livre direto no limite da área, que, aos 12 minutos, o mesmo Zabiri transformou como brilhantismo, colocando a bola no ângulo superior direito.



Os sul-americanos demoraram alguns minutos a ‘encaixar’ o golo, mas reagiram, com Soler a criar perigo pela esquerda, aos 18 minutos, e Prestianni pelo meio, a conquistar um livre perigoso, que, aos 24, Carrizo desperdiçou.



Os marroquinos voltaram, porém, a conseguir lançar um contra-ataque ‘venenoso’ aos 29 minutos, com o ‘endiabrado’ Maamma a fugir na direita e a centrar com precisão para a entrada da pequena área, onde apareceu Zabiri, solto, a ‘bisar’.



A equipa africana ficou ainda mais cómoda, enquanto a Argentina não conseguiu esconder alguma desorientação, só voltando a criar perigo nos descontos, por Prestianni, aos 45+1 minutos, e, especialmente, por Silvetti - lançado aos 33 para o lugar de Acuña -, que se isolou, aos 45+4, mas falhou o alvo.



A última jogada de grande perigo na primeira parte ainda foi de Marrocos, com Villalba a evitar o tento de Maamaa, aos 45+5 minutos, tal como a primeira da segunda, por Zabiri, aos 49.



O técnico argentino veio para a segunda parte com mais duas alterações (Fernández e Andrada substituíram Villalba e o portista Pérez) e, com a sua equipa ainda incapaz de incomodar os marroquinos, aos 60 trocou Sarco por Subiabre.



Sempre a jogar contra o tempo, a Argentina, raramente paciente, só voltou a assustar aos 66 minutos, com Prestianni a centrar da direita e Subiabre a atirar por cima da barra, e, até final, cada vez mais nervosa, desorientada e descrente, nunca mais incomodou verdadeiramente os marroquinos.



No final, a festa foi dos marroquinos, que receberam o troféu de campeões e ainda a Bola de Ouro (Maamaa) e de Prata (Zabiri), com a Argentina a ficar com a de Bronze (Milton Delgado) e o melhor guarda-redes (Santino Barbi).



A Bota de Ouro, para o melhor marcador, foi, pelo desempate por assistências, para o norte-americano Benjamin Cremaschi, que somou os mesmos cinco golos do colombiano Neiser Villarreal, do francês Lucas Michal e do ‘inevitável’ Zabiri.



Jogo no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago do Chile.



Argentina - Marrocos, 0-2.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Yassir Zabiri, 12 minutos.



0-2, Yassir Zabiri, 29.



Equipas:



- Argentina: Santino Barbi, Tobias Ramírez, Tomás Pérez (Tobias Andrada, 46), Juan Villalba (Santiago Fernández, 46), Dylan Gorosito (Teo Rodríguez Pagano, 82), Valentino Acuña (Mateo Silvetti, 33), Milton Delgado, Julio Soler, Maher Carrizo, Gianluca Prestianni e Alejo Sarco (Ian Subiabre, 60).



(Suplentes: Álvaro Busso, Alain Gómez, Valente Pierani, Santiago Fernández, Teo Rodríguez Pagano, Tobias Andrada, Ian Subiabre, Mateo Silvetti e Santino Andino).



Selecionador: Diego Placente.



- Marrocos: Ibrahim Gomis, Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahouani, Naim Byar, Yassine Khalifi (Saad El Haddad, 62), Othmane Maamma (Ilias Boumassaoudi, 74), Houssam Essadak, Gessime Yassine (Taha Majni, 86) e Yassir Zabiri (Younes El Bahraoui, 86).



(Suplentes: Abdelhakim Mesbahi, Iliass Motik, Taha Majni, Ilyass Mahsoub, Mohammed Kebdani, Anas Tajaouart, Saad El Haddad, Younes El Bahraoui, Ilias Boumassaoudi e Mohamed Hamony).



Selecionador: Mohamed Ouahbi.



Árbitro: Maurizio Mariani (Itália).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Santino Barbi (11), Gianluca Prestianni (33), Othmane Maama (71), Ian Subiabre (74), Maher Carrizo (75), Milton Delgado (81) e Houssam Essadak (90+5).



Assistência: 43.253 espetadores.