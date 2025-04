Zamalek eliminado na Taça das Confederações

Na segunda mão dos quartos de final, e após o 0-0 no primeiro jogo, a equipa do treinador luso, atual campeã da segunda competição de clubes mais importante de África, era favorita na eliminatória, mas acabou surpreendida pelo golo de Sihle Nduli, assistido por Lesiba Nku, aos 79 minutos.



Peseiro está aos comandos do Zamalek, terceiro classificado na Liga egípcia, há menos de dois meses. Já classificou o clube para a final da Taça nacional, a disputar com o Pyramids, líder do campeonato, registando agora o pior resultado da sua curta experiência no Egito.



O Zamalek é um dos clubes de maior palmarés no país, tendo conquistado a Liga egípcia por 14 vezes e sido campeão africano de clubes por cinco vezes.