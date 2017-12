Partilhar o artigo Zidane brinca com comparação com Ronaldo, mas admite que o português "é muito melhor" Imprimir o artigo Zidane brinca com comparação com Ronaldo, mas admite que o português "é muito melhor" Enviar por email o artigo Zidane brinca com comparação com Ronaldo, mas admite que o português "é muito melhor" Aumentar a fonte do artigo Zidane brinca com comparação com Ronaldo, mas admite que o português "é muito melhor" Diminuir a fonte do artigo Zidane brinca com comparação com Ronaldo, mas admite que o português "é muito melhor" Ouvir o artigo Zidane brinca com comparação com Ronaldo, mas admite que o português "é muito melhor"