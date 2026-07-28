Zinedine Zidane nomeado novo selecionador de França

"Zinedine Zidane será o treinador da seleção francesa nos próximos quatro anos", declarou o presidente da FFF, Philippe Diallo, na sede da Federação, ao lado de Zidane.



O antigo médio, de 54 anos, campeão mundial com França em 1998, sucede no cargo ao seu antigo companheiro de equipa Didier Deschamps, selecionador desde 2012 e que cessou funções após o Mundial2026.

Zidane vestiu a camisola da seleção por mais de 100 vezes.



Logo em outubro de 2012, três meses apenas depois de Deschamps ter entrado em funções, Zidane vinha dizer que dirigir “um dia” a seleção tricolor era a sua “ambição suprema”. Depois, ia manifestando o interesse, de tempos a tempos. Como em 2022, quando completou 50 anos, numa entrevista a um diário desportivo.





Chegou agora o momento de viver esse sonho. A estreia oficial de Zidane acontece já no final de setembro, para a fase de grupos da Liga das Nações. A estreia em solo francês acontece já em outubro, dia 2, frente à Itália.





Com Deschamps, a França foi campeã mundial em 2018, na Rússia, vice-campeã mundial em 2022, no Catar, e semifinalista este ano, num campeonato coorganizado por Estados Unidos, Canadá e México e no qual foi eliminada nas `meias` pela campeã Espanha (2-0).