Zinedine Zidane regressa ao Real Madrid e assina até 2022

RTP Comentários 11 Mar, 2019, 17:31 / atualizado em 11 Mar, 2019, 17:41 | Futebol Internacional

Em comunicado publicado no sítio oficial, o Real Madrid anunciou que terminou o contrato que ligava Santiago Solari ao clube merengue e que Zinedine Zidane está de regresso ao Santiago Bernabéu.



"A direção do Real Madrid, reunida esta segunda-feira 11 de março, decidiu terminar o contrato que vinculava Santiago Solari com o clube como treinador da equipa principalm sendo que ao mesmo tempo, lhe ofereceu um cargo no clube".



Para substituir Solari, após a eliminação da Taça do Rei, Liga dos Campeões e a impossibilidade de vencer a Liga Espanhola, Florentino Pérez promoveu o regresso de Zinedine Zidane, que saiu no fim da época transata, depois da conquista da terceira Champions consecutiva.O técnico francês vai entrar de imediato no comando técnico do clube merengue até ao fim da época e assinar contrato até 2022.