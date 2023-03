Zlatan Ibrahimovic quer jogar Euro2024 na Alemanha aos 42 anos

"Se me sentir bem e for escolhido pelo treinador, vou ajudá-lo, à equipa e ao país, e vou dar o meu melhor", disse Ibrahimovic em conferência de imprensa, no regresso à seleção nórdica após longa ausência por lesão.



Se o atacante, nascido em 03 de outubro de 1981 (41 anos), em Malmö, for utilizado nos próximos dois jogos da seleção sueca, frente à Bélgica, na sexta-feira, e Azerbaijão, na próxima segunda-feira, vai tornar-se o jogador mais velho a disputar uma partida de qualificação para um Campeonato Europeu, quebrando o recorde do antigo guarda-redes italiano Dino Zoff.



"Na minha idade, não podemos pensar no futuro, mas pensamos no presente, ainda que eu seja o passado, o presente e o futuro", lançou o 'gigante' sueco (1,95 metros), conhecido pelas suas declarações narcisistas.



A estrela sueca, que voltou a atuar no clube italiano AC Milan após uma longa ausência, por lesão num joelho, já se tornou neste fim de semana o jogador mais velho a marcar na Serie A, ao assinar o tento dos 'rossoneri' na derrota no terreno da Udinese (3-1).



Embora esteja feliz com o recorde, Ibrahimovic disse que quer continuar "a ser comparado a todos os outros", e não apenas pela sua idade, que é incomumente avançada para um jogador profissional de alto nível.



"Não estou aqui por caridade. Estou aqui para fazer o meu jogo e trazer resultados através do meu desempenho. E espero poder continuar a fazê-lo", afirmou Ibrahimovic, que soma 121 internacionalizações e 62 golos pela Suécia, pela qual participou nos europeus de 2004, 2008, 2012 e 2016.



Se disputar o Euro2024, na Alemanha, entre 14 de junho a 14 de julho de 2024, Zlatan estabelecerá um novo recorde de longevidade, atualmente detido pelo guarda-redes húngaro Gabor Kiraly, que jogou o Euro2016 depois de ter completado 40 anos.



Na fase de qualificação para o próximo Europeu, a Suécia terá como adversários no Grupo F a Bélgica, o Azerbaijão, a Áustria e a Estónia, sendo que apenas os dois primeiros classificados se apuram diretamente para a fase final.