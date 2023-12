Zlatan Ibrahimovic volta ao AC Milan como consultor

O antigo futebolista internacional sueco Zlatan Ibrahimovic vai voltar ao AC Milan, que representou como jogador até acabar a carreira, como consultor do fundo norte-americano de investimento que é proprietário do emblema, anunciou hoje aquele clube italiano.

Em comunicado, a RedBird Capital Partner dá conta do regresso de 'Ibra', que jogou entre 2020 e 2023 no clube de Milão antes de acabar a carreira, na segunda passagem após uma primeira entre 2010 e 2012, como "consultor especial dos donos e da administração".



O antigo avançado de Malmö, Ajax, Juventus, Inter Milão, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United e LA Galaxy, um dos futebolistas suecos mais consagrados de sempre, terá também nas mãos o portfólio de investimento da empresa no campo desportivo.



"Desenvolverá métodos de treino e alta performance, trabalhará o AC Milan como marca global e trabalhará nos seus interesses comerciais, além de apoiar projetos estratégicos importantes, como um novo estádio", pode ler-se na nota dos 'rossoneri'.



O avançado afastou-se do clube milanês, em que joga o português Rafael Leão, em junho deste ano, aos 41 anos, após numerosas e graves lesões que lhe afetaram a carreira condecorada.