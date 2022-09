Zurique despede o treinador Franco Foda

O ex-selecionador da Áustria, de 56 anos, substituiu este verão o compatriota André Breitenreiter, que tinha levado o Zurique ao título nacional helvético, mas o presidente do clube, Ancillo Canepa, optou agora por dispensá-lo, com a equipa também já eliminada da Taça da Suíça.O emblema de Zurique não anunciou ainda uma nova solução para o comando técnico, nem designou um treinador interino.A carreira de Franco Foda ganhou impulso ao serviço da equipa austríaca Sturm Graz, pela qual foi campeão e venceu uma Taça daquele país, tendo ainda passado pelo alemão Kaiserslautern, antes do período de quatro anos a liderar a seleção da Áustria.