32.º campeonato da II Liga - Números e Curiosidades

- Começa a 32.ª edição da II Liga.- Estoril é o atual campeão.- Últimos 15 anos (!)… 13 campeões diferentes. Só o Estoril repetiu o feito. No ano anterior… não houve campeão por causa da covid-19.- Já 21 clubes venceram a competição, dos presentes, 6 já venceram.- Os 6 campeões presentes: Leixões, FC Porto B, Rio Ave, Nacional, Trofense e Estrela da Amadora.- Paços de Ferreira – única equipa com 4 titulos.- 18 clubes, 34 jornadas, pela 4.ª época consecutiva.- Pela 10.ª temporada consecutiva participam as equipas “B’s”- Nenhum clube se vai estrear.- Estrela da Amadora regressa à II Liga… 16 anos depois.- Rio Ave regressa à II Liga… 13 anos depois.- Trofense regressa à II Liga… 6 anos depois.- Vilafranquense foi repescado (em troca com o Cova da Piedade).- Penafiel vai para a sua 26.ª participação, é recorde da competição.- Já o Sp. Covilhã (com 19 participações), vai para a sua 14.ª participação consecutiva. O clube há mais tempo na II Liga.1 – Sp. Covilhã – 14.ª presença2 – Leixões – 12.ª3 – Benfica B – 10.ª4 – FC Porto B – 10.ª5 – Académico de Viseu – 9.ª- De todas as equipas presentes nesta II Liga, é a Académica aquela que mais participações teve… na I Liga (64 vezes).

- Das 16 equipas presentes (excluem-se o FC Porto B e o Benfica B) , apenas dua nunca estiveram no escalão principal, Mafra e Vilafranquense (!)