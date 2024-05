90.º campeonato da I Liga de futebol - Balanço final

- O árbitro Fábio Veríssimo abriu o campeonato (no SC Braga - Famalicão) e… Nuno Almeida fechou (no SC Braga – FC Porto).- Ricardo Horta marcou o 1.º golo no campeonato, Galeno marcou o último (o golo 877).- Nenhum clube se estreou no escalão principal.– O Moreirense regressou 1 ano depois, Farense regressou 2 anos depois e o Estrela da Amadora… 14 anos depois (!)- O distrito de Braga foi o distrito com mais equipas na I Liga… 6 equipas (!). Aconteceu pela 2.ª vez na história da competição.- O distrito de Lisboa voltou a ter 5 equipas… (Estoril, Benfica, Casa Pia, Estrela da Amadora e Sporting).- E o Algarve voltou a ter 2 equipas 2 anos depois.- O Famalicão e o Casa Pia fizeram história, os famalicenses pela 1.ª vez jogaram 5 épocas consecutivas no escalão principal, e o Casa Pia duas épocas consecutivas, e para o ano vai aumentar (!).- Pela 1.ª vez em 38 anos não tivemos nenhum clube insular no escalão principal.- Foi o 10.º ano consecutivo com 18 equipas… começa a ser raro esta consistência.- Os 3 clubes que subiram (Estrela da Amadora, Farense e Moreirense)… nenhum desceu.- Matheus (Braga) e João Gonçalves (Boavista) foram os únicos totalistas a jogar todos os minutos deste campeonato (3060 minutos).- Últimos 8 anos… ninguém bisou! Benfica (2017), FC Porto (2018), Benfica (2019), FC Porto (20), Sporting (2021), FC Porto (2022), Benfica (2023) e Sporting (2024).- Foram 30 os treinadores neste campeonato, com o Vitória SC (5 treinadores) a ser o clube com mais treinadores, Moreno, João Aroso, Paulo Turra, Álvaro Pacheco e Rui Cunha.- Tivemos 10 estreantes na I Liga, Rui Borges (Moreirense), Paco Villar e Ruben La Barrera (Vizela), João Aroso, Rui Cunha e Paulo Turra (Vitória SC), Ricardo Paiva (Boavista), Pedro Moreira e Gonçalo Santos (Casa Pia), Rui Duarte (Braga) e Tozé Marreco (Gil)- 10 clubes trocaram de treinador... 8 mantiveram, com destaque para as 3 equipas que subiram, Estrela, Farense e Moreirense não trocaram.- José Mota foi mesmo destaque neste campeonato, chegou ao Top 10 dos treinadores com mais jogos (443 jogos).- Sérgio Conceição terminou a 7.ª época consecutiva à frente do FC Porto, Paulo Sérgio (Portimonense) a 5.ª e Ruben Amorim a 5.ª. Casos raros.- Foram marcados 877 golos.E aqui para tudo!!! Foi o 2.º melhor registo de sempre em campeonatos nacionais.As 3 épocas com mais golos:1.ª – 1946/47 – 933 golos.

2.ª – 2023/24 – 877 golos.