Abascal reforça Vitória de Guimarães até 2027

“O leque de opções para o setor defensivo da equipa principal do Vitória Sport Clube passa a incluir o uruguaio Rodrigo Abascal. O defesa-central de 31 anos encontrava-se livre no mercado e chegou a acordo para a assinatura de um contrato válido por duas épocas (até 2027), sendo imediata a integração no grupo às ordens do técnico Luís Pinto”, lê-se.



Em Portugal desde o verão de 2021, o jogador apontou três golos e realizou quatro assistências em 123 jogos oficias pela equipa ‘axadrezada’, que se classificou no 18.º e último lugar da edição anterior da I Liga e falhou a inscrição na II Liga, ao não comprovar a inexistência de dívidas a sociedades desportivas, nem entregar documentos que certifiquem a regularidade da situação contributiva perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social.



Antes de competir em solo luso, Rodrigo Abascal jogou sempre no país natal, ao serviço do Fénix, clube no qual se formou e competiu como sénior entre 2015 e 2019, da Juventud, por empréstimo, em 2017, e pelo Peñarol, entre 2019 e 2021.



O eixo da defesa é o setor que os vimaranenses mais reforçaram até agora para 2025/26, com Miguel Nóbrega, Thiago Balieiro e Paulo Vítor, além do ex-Boavista, num ‘mercado’ em que também já asseguraram o guarda-redes Juan Castillo, o lateral-esquerdo Lebedenko, o médio Mitrovic e os extremos Fabio Blanco e Oumar Camara.