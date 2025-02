Abdoulay Diaby é reforço do Boavista

Seis dias depois de terem resolvido o impedimento de inscrição de novos jogadores imposto pela FIFA nos últimos cinco mercados, devido a dívidas, as "panteras" revelaram a chegada do extremo direito, de 33 anos, que estava sem contrato desde o final da época passada, quando esteve envolvido na descida do Pendikspor ao segundo escalão turco.



Diaby está de regresso ao futebol português, após uma passagem pelo campeão e líder isolado Sporting (2018-2021), no qual conquistou uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga, ambas na época de estreia, antes de sucessivos empréstimos aos turcos do Besiktas (2019/20), aos espanhóis do Getafe (2020/21) e aos belgas do Anderlecht (2021).



O extremo juntou-se ao guarda-redes Tomás Vaclík, aos defesas Osman Kakay, Steven Vitória, Vitalii Lystsov, Sidoine Fogning e Layvin Kurzawa, ao médio Marco van Ginkel e aos avançados Moussa Koné e Gboly Ariyibi no lote de reforços do Boavista, que viu o treinador angolano Lito Vidigal iniciar a segunda passagem pelo clube com uma derrota caseira perante o Estrela da Amadora (0-1), na sexta-feira, na abertura da 22.ª jornada.



Inseridos numa sequência de sete derrotas e 12 encontros sem vencer, os "axadrezados" continuam isolados na 18.ª e última posição do campeonato, com 12 pontos, mas agora estão a oito da zona de permanência automática e a sete da vaga de acesso ao play-off.