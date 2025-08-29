Abdu Conté regressa a Portugal para reforçar lateral esquerda do Casa Pia

Desde a saída do habitual titular Leonardo Lelo, em final de contrato, rumando ao Sporting de Braga, o treinador João Pereira procurava um lateral esquerdo para dar concorrência ao francês Fahem Benaissa, como tinha afirmado em declarações.



Abdu Conté foi o futebolista escolhido, depois de efetuar 22 encontros nos suíços do Young Boys, cedido pelo Troyes, clube ao qual esteve ligado durante três anos e meio e que o contratou ao Moreirense, após a formação em Sporting e Damaiense.



É o nono reforço a trabalhar sob as ordens de João Pereira, depois do guarda-redes Ivan Mandic, dos defesas Kaique Rocha e David Sousa, dos médios Sebastián Pérez e Yassin Oukili, e dos avançados Kevin Prieto, Tiago Morais e Kelian Nsona.



Por outro lado, o conjunto lisboeta despediu-se dos defesas Ruben Kluivert, Isaac Monteiro e Leonardo Lelo, dos médios Andrian Kraev e Pablo Roberto, e ainda dos avançados Raúl Blanco, Tiago Dias, Henrique Pereira e Cauê dos Santos.



O Casa Pia ocupa a 10.ª posição da I Liga portuguesa de futebol, com três pontos em três jornadas realizadas, e recebe o Nacional, às 15:30 de sábado, no Estádio Municipal de Rio Maior, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.



