Abel Ferreira e Paulo Futre distinguidos na Liga Portugal Awards

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, recebeu o Prémio Mérito pelo trajeto que tem desenvolvido no Brasil, onde já conquistou, pelo "verdão", duas Taças Libertadores, um Brasileirão, uma taça e uma supertaça do país, bem como a Supertaça sul-americana, promovendo o nome do treinador português num mercado onde os técnicos lusos têm prosperado.



Em seu nome, Domingos Paciência, atualmente vice-presidente Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) subiu a palco para agradecer o papel de Abel Ferreira em "prol do treinador português" no Brasil.



"Era um país onde nós, treinadores portugueses, tínhamos muita dificuldade em entrar. Ainda bem que descobrimos o Brasil, foi tarde, mas foram portas que se abriram, primeiro com o Jorge Jesus e depois com o Abel", recordou.



Paulo Futre conquistou o prémio "Hall of Fame" como tributo pela sua carreira como um dos melhores futebolistas portugueses de todos os tempos e por ser um importante embaixador português em Espanha, ele que é uma das principais figuras da história do Atlético de Madrid, com o ex-futebolista a mostrar-se feliz por estar reunido com a sua "família do futebol".



O "Prémio Presidente", um galardão em que o líder da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, escolheu uma figura do futebol para ser homenageada, foi conquistado pelo agente Jorge Mendes, que estava visivelmente emocionado na hora de subir ao palco.



"É uma enorme satisfação receber este prémio da Liga de Portugal. Ver uma entidade tão importante reconhecer o mérito do meu trabalho, dá-me motivação para continuar o meu trabalho e ajudar a indústria do futebol português", garantiu.



Em representação dos três "grandes" na Fundação Liga Portugal, criada há cinco anos, as "glórias" do futebol português António Oliveira, António Simões e Manuel Fernandes foram reconhecidos como senadores pelo organismo solidário.



A Liga Portugal Awards teve hoje a sua primeira edição na Alfandega do Porto, premiando as individualidades que se destacaram no futebol luso na época 2022/23.