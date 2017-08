Abel Ferreira garante Sporting de Braga a tentar ganhar ao FC Porto

Lusa 26 Ago, 2017, 21:03 / atualizado em 26 Ago, 2017, 21:04 | Futebol Nacional

"Tivemos apenas dois dias para preparar este jogo e o primeiro, na sexta-feira, foi para recuperar da partida de quinta [da Liga Europa, com o FH Hafnarfjordur]. Só hoje trabalhámos o plano de jogo", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida.



O treinador assegurou, contudo, que a equipa vai jogar para ganhar: "Não gosto de arranjar desculpas, acho que as vitórias motivam, o primeiro grande objetivo da época foi conseguido e isso motiva os jogadores. Quero que a equipa entre com alegria, dinâmica e vontade de desafiar este adversário que é forte", disse.



Abel Ferreira elogiou a equipa de Sérgio Conceição, "porventura o FC Porto mais forte dos últimos dois, três anos", e também o técnico portista, "uma pessoa muito competitiva e que quer vencer".



"É uma pessoa que admiro pela história de vida que teve, era eu apanha bolas do Penafiel que, na altura, tinha três jogadores do FC Porto emprestados, o Jorge Costa, o Reisinho e o Sérgio Conceição. Do meu grupo de amigos todos gostavam do Reisinho, que tinha um talento incrível, mas eu era do Sérgio, pela determinação, raça e pela luta. Até esperava que ele chutasse para fora para eu as ir buscar", lembrou.



O responsável disse esperar "duas equipas em busca da vitória e o Braga seguramente fiel à sua identidade, sempre com os olhos posto na baliza do adversário".



Abel Ferreira quer os seus jogadores "nos níveis de concentração e ambição máximos durante todo o jogo, assentes numa organização defensiva e ofensiva. O adversário está confiante, mas vai apanhar um Braga também muito confiante", disse.



O técnico considerou ainda o início de temporada do Sporting de Braga "muito positivo: sete jogos, 13 golos marcados, cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. No futebol a memória é curta, mas temos que a avivar para equilibrar a balança. Alguns desvalorizaram o FH Hafnarfjordur, mas o Portugal campeão europeu empatou com a Islândia", disse.



Sporting de Braga, quinto classificado com seis pontos, e FC Porto, segundo com nove, defrontam-se no domingo, às 20:15, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.







Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: Matheus, André Moreira.



- Defesas: Ricardo Esgaio, Marcelo Goiano, Rosic, Raúl Silva, Bruno Viana, Jefferson, Sequeira.



- Médios: Danilo, Xadas, Fábio Martins, Fransérgio, Vukcevic, Jordão, Neto.



- Avançados: Stojiljkovic, Hassan, Ricardo Horta, Paulinho.