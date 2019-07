Abel Ferreira no adeus ao Braga e a caminho da Grécia

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Jul, 2019, 10:52 / atualizado em 01 Jul, 2019, 11:36 | Futebol Nacional

A sessão de trabalho foi orientada pelo técnico da equipa B, Rui Santos.



Abel Ferreira está de partida para o PAOK, de Salonica, da Grécia, atual campeão grego.



O técnico terá sido seduzido por duas razões: uma proposta financeira muito boa e um projeto desportivo aliciante.



O campeão grego tem como diretor desportivo, o português Mário Jorge Branco. O clube propõe a Abel Ferreira um contrato de três temporadas.





A equipa está em estágio na Holanda para onde o treinador deverá viajar ainda esta segunda-feira.





O técnico apresentou ao SC Braga uma proposta de 2,5 milhões de euros do clube grego que diz ser "a proposta da vida" dele e considerando que, dadas as condições financeiras "irrecusáveis", "não tem condições para continuar".



O Sporting de Braga não queria a saída de Abel Ferreira, "até pelo timing", mas perante o cenário ficou "de pés e mãos atados".



A SAD liderada por António Salvador vai exigir que o PAOK pague a pronto e impor algumas condições entre as quais não contratar qualquer elemento de qualquer departamento do clube enquanto Abel lá estiver.

O senhor que se segue







O presidente dos bracarenses António Salvador pensa em nomes para sucederem a Abel.



Renato Paiva, treinador da equipa B do Benfica, Silas técnico do Belenenses SAD e Mário Silva que treinou os juniores do FC Porto são alguns dos nomes que gradariam ao líder dos “arsenalistas” do Minho.



Uma passagem positiva



Abel Ferreira, de 40 anos, chegou a Braga para treinar a equipa B dos minhotos em 2014/15 e assumiu o comando da principal no final de 2016/17.



Em maio de 2018, renovou por mais dois anos o contrato com o Sporting de Braga, estendendo-o até 2020/21.



Em 2017/18, o treinador quebrou alguns recordes internos dos "arsenalistas" fazendo a temporada com mais pontos (75), assim como de número de vitórias num campeonato (24).