Abel Ruiz e Bruno Wilson chamados no Braga, Raul Silva falha Sporting por lesão

Abel Ruiz chegou nos últimos dias do FC Barcelona, no qual alinhava na equipa B, e Bruno Wilson do Tondela, sendo que, no caso do central português, trata-se de um regresso a Braga.



Raul Silva, com uma mialgia na perna esquerda, é baixa inesperada nos minhotos, juntando-se ao outro lesionado do plantel, o também central brasileiro Tormena.



Nota de destaque ainda para a estreia do jovem médio Samuel Costa nas convocatórias de Rúben Amorim e para o regresso de Diogo Viana e Fransérgio.



O técnico prescindiu ainda do terceiro guarda-redes, no caso Eduardo, e não pode contar com os médios João Novais, expulso diante do Moreirense, e Palhinha, emprestado pelos 'leões'.



Sporting de Braga, quinto classificado, com 30 pontos, e Sporting, terceiro, com 32, defrontam-se a partir das 17:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga.







A lista dos 19 convocados:



- Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá.



- Defesas: Esgaio, Bruno Viana, David Carmo, Bruno Wilson, Sequeira, Wallace, Diogo Viana.



- Médios: Samuel Costa, André Horta, Fransérgio.



- Avançados: Abel Ruiz, Galeno, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Wilson Eduardo.