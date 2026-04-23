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Absolvidos todos os arguidos do processo Saco Azul, incluindo Luís Filipe Vieira

Absolvidos todos os arguidos do processo Saco Azul, incluindo Luís Filipe Vieira

Todos os arguidos do processo `Saco Azul`, incluindo o ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, foram hoje absolvidos, com o tribunal a apontar dúvidas sobre a acusação.

Lusa /
Foto: Tiago Petinga - Lusa

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"Somente com uma perícia técnica forense é que conseguimos saber quem fez o quê, quem entrou no sistema e que problemas informáticos foram criados. E agora era impossível, nesta fase de julgamento, fazer isso, volvidos 10 anos", disse o juiz responsável pelo processo durante a leitura do acórdão, no tribunal de Lisboa.

Para o tribunal ficam dúvidas sobre o que foi feito pelo empresário José Bernardes na empresa Questãoflexível, de que era proprietário, uma vez que o Ministério Público indicou na acusação a existência de contratos alegadamente simulados e celebrados entre a empresa Questãoflexível e a Benfica Estádio e pagos por esta e pela Benfica SAD.

"A questão tem que ver, apenas e só, com o chapéu que foi usado pelo arguido José Bernardes para fazer esses trabalhos para o Benfica. Essa é que é a grande dúvida", explicou o juiz, acrescentando que "há argumentos para sustentar que José Bernardes poderá ter trabalhado na [empresa] Questãoflexível para fazer trabalhos para o Benfica, mas também há argumentos contra".

Além de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica entre 31 de outubro de 2003 e 15 de julho de 2021, foram também absolvidos os restantes arguidos: o ex-diretor executivo (CEO) do Benfica Domingos Soares de Oliveira, o ex-diretor financeiro do clube Miguel Moreira, o proprietário da Questãoflexível, José Bernardes, outros dois suspeitos de terem ajudado este no esquema, José Raposo e Paulo Silva e ainda a Benfica SAD e a Benfica Estádio.

Os crimes em causa estão relacionados com um alegado esquema, entre 2015 e 2018, dos arguidos para, com recurso a contratos fictícios de consultadoria informática, retirarem do Benfica mais de 1,8 milhões de euros, que depois terão, em grande parte, regressado ao clube em numerário.

Perante a acusação do Ministério Público e depois de toda a prova analisada na fase de julgamento, o tribunal considerou que "não é possível, a esta distância, comparando versões de documentos, com a vaguidão que têm" chegar a uma conclusão livre de dúvidas.
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