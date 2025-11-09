Ac. Viseu alinha quatro triunfos em série

Os pontapés certeiros de André Clóvis, aos minutos 12 e 57, e de Álvaro Zamora, terceiro na lista de goleadores, com seis, aos 45+1, valeram uma diferença confortável aos viseenses, antes de Mario Rivas reduzir aos 90+5, no último lance de um jogo ainda marcado pela expulsão de Pedro Rosas, aos 33.



A equipa beirã subiu, à condição, ao quinto lugar da tabela classificativa, com 18 pontos, enquanto a formação nortenha, que contabilizou o terceiro jogo seguido sem triunfos para o campeonato, é 15.ª classificada, com 11 pontos e um jogo em atraso.



Melhor marcador do campeonato, com 11 golos, André Clóvis traduziu o ascendente inicial viseense num remate perigoso ao lado, ao minuto 11, instantes antes de marcar num desvio oportuno ao primeiro poste, após cruzamento de Messeguem na esquerda.



Os anfitriões ameaçaram a igualdade aos 24 minutos, num cabeceamento de Lucas Duarte, mas ficaram em inferioridade numérica aos 33, após o cartão vermelho direto exibido a Pedro Rosas, por derrubar João Guilherme ainda fora da área, quando o atacante brasileiro já tinha ultrapassado o guarda-redes Felipe Scheibig.



Com mais um elemento em campo, a equipa treinada por Sérgio Fonseca ampliou a vantagem, com Kahraman na origem do segundo e do terceiro golos: o turco serviu o remate à meia-volta de Álvaro Zamora no ‘coração da área’ e isolou depois André Clóvis, que ‘bisou’ num remate ao ângulo inferior esquerdo.



A formação de Viseu ameaçou dilatar o resultado, num remate à barra de Simão Silva, aos 64 minutos, mas a equipa da casa continuou a tentar o golo e conseguiu-o no último lance, num livre direto de Rivas, ao ângulo superior esquerdo.







Jogo no Estádio Municipal Doutor Machado de Matos, em Felgueiras.



Felgueiras – Académico de Viseu, 1-3.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, André Clóvis, 12 minutos.



0-2, Álvaro Zamora, 45+1.



0-3, André Clóvis, 57.



1-3, Mario Rivas, 90+5.







Equipas:



- Felgueiras: Felipe Scheibig, António Eirô, Mário Júnior, Afonso Silva, Pedro Rosas, Henrique Martins (Landinho, 60), Gabi Pereira (Beni Jetour, 71), Vasco Moreira, Mathys Jean-Marie (Léo Teixeira, 71), Feliz (Berna Conceição, 39) e Lucas Duarte (Mario Rivas, 60).



(Suplentes: Cristiano Figueiredo, Filipe Cruz, Matheus Dário, Berna Conceição, Faissal Zangré, Landinho, Beni Jetour, Léo Teixeira e Mario Rivas).



Treinador: Agostinho Bento.



- Académico de Viseu: Domen Gril, Robinho (Benjamín Rojas, 87), Michelis, Anthony Correia, Gustavo Costa, Luis Silva (Tomás Silva, 68), Messeguem, Kahraman (Samba Koné, 68), Álvaro Zamora (Simão Silva, 57), João Guilherme (Gohi, 87) e André Clóvis.



(Suplentes: Bruno Brígido, Benjamín Rojas, Pedro Barcelos, Rúben Pereira, Rodrigo Guedes, Tomás Silva, Samba Koné, Gohi e Simão Silva).



Treinador: Sérgio Fonseca.







Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucas Duarte (20), Luís Silva (38), Robinho (44), Álvaro Zamora (48), Tomás Silva (79), Vasco Moreira (84) e Messeguem (90+4). Cartão vermelho direto para Pedro Rosas (33).



Assistência: 1.180 espetadores.



