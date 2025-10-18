Ac. Viseu atira Gil Vicente para fora da Taça

Gustavo Varela, aos três minutos, adiantou os gilistas, mas André Clóvis restabeleceu a igualdade aos sete minutos, e consumou a reviravolta aos 26.



Adiantou-se a equipa de Barcelos após uma bola longa nas costas da defesa viseense, com Hevertton a passar por Benjamin Rojas e a cruzar para a área, onde apareceu Gustavo Varela a ‘fuzilar’ Domen Gril.



Responderam da melhor forma os comandados de Sérgio Fonseca, que se estreou como treinador principal dos viseenses e, na sequência de um livre na esquerda, Igor Milioransa ao segundo poste serviu André Clóvis, que saltou mais alto que Dani Figueira e bateu o guarda-redes do Gil Vicente.



O ponta de lança brasileiro materializou a reviravolta aos 26 minutos, aproveitando uma falha da defesa gilista para se isolar e, só com Dani Figueira pela frente, não perdoou.



Aos 35 minutos, numa jogada de envolvimento, ao primeiro toque e em velocidade, Murilo apareceu na cara de Domen Gril, mas o esloveno fez uma grande defesa e evitou o empate.



Ao intervalo, César Peixoto mexeu na equipa com as entradas de Agustín e Konan, e o Gil Vicente passou a jogar mais tempo no meio-campo dos viseenses, que, em vantagem, baixaram a linha defensiva.



Aos 53 minutos, o guarda-redes esloveno voltou a brilhar, evitando o empate com uma grande defesa a remate de Luís Esteves, forte e colocado.



César Peixoto, aos 67 minutos, lançou Pablo no jogo, mas a defesa viseense manteve-se sólida e não permitiu grandes oportunidades ao goleador do Gil Vicente.



Na próxima eliminatória o Académico de Viseu vai à Vila das Aves defrontar o AVS, da I Liga, que hoje venceu em Fornos de Algodres a formação dos distritais da Associação de Futebol da Guarda, por 7-0.







Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – Gil Vicente, 2-1.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



0-1, Varela, 03 minutos.



1-1, André Clóvis, 07.



2-1, André Clóvis, 26.







Equipas:



- Académico de Viseu: Domen Gril, Benjamin Rojas (Robinho, 63), Michelis, Anthony Correia, Milioransa, Luis Silva (Tomás Silva, 78), Messeguem, Kharaman (Samba Koné, 63), Nils Mortimer (João Guilherme, 46), Álvaro Zamora (Simão Silva, 75) e André Clóvis.



(Suplentes: Bruno Brígido, Pedro Barcelos, Samba Koné, Robinho, João Guilherme, Gohi, Gu Costa, Tomás Silva e Simão Silva).



Treinador: Sérgio Fonseca.



- Gil Vicente: Dani Figueira, Zé Carlos (Konan, 46), Buatu, Espigares, Hevertton, Carlos Natário (Pablo, 67), Luís Esteves, Murilo, Santi Garcia (Touré, 85), Joelson (Agustín, 46) e Gustavo Varela.



(Suplentes: Picornell, Konan, Elimbi, Caseres, Martin, Bermejo, Agustín, Touré e Pablo).



Treinador: César Peixoto.



Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para João Guilherme (53), Luís Silva (65), Robinho (79), Tomás Silva (90+2).



Assistência: 1.526 espetadores.