Futebol Nacional
Ac. Viseu na luta pela subida
O Académico de Viseu venceu em casa o Penafiel por 2-0, com dois golos na segunda parte, somando o quinto triunfo consecutivo na II Liga, no jogo inaugural da 12.ª jornada.
André Clóvis abriu o marcador, aos 63 minutos, assinando o seu 12.º golo da temporada, e Rúben Pereira, de cabeça, aos 82, fechou o resultado.
Foi o quinto triunfo seguido da formação beirã no campeonato desde que Sérgio Fonseca assumiu o comando da equipa, num encontro que teve uma primeira metade muito quezilenta, marcada por inúmeras interrupções e pouco futebol.
Aos 31 minutos, surgiu o primeiro momento de emoção, quando Reko apareceu isolado perante Domen Grill e finalizou para o fundo das redes, mas o lance foi anulado por fora de jogo, decisão confirmada pelo VAR.
Já aos 45 minutos, um canto cobrado por Kharaman na esquerda encontrou um desvio de Messeguem, sobrando a bola para André Clóvis, que, ao segundo poste e com pouco ângulo, não conseguiu finalizar.
O avançado brasileiro, melhor marcador da II Liga, viria a marcar aos 63 minutos, ao surgir rápido, na recarga a um remate de João Guilherme devolvido pelo poste.
Perante um Penafiel inofensivo, que nunca colocou à prova Domen Grill, os viseenses sentenciaram o encontro com um golo de Rúben Pereira, que, aos 82 minutos, marcou de cabeça frente à sua antiga equipa.
Com esta vitória, o Académico de Viseu ascendeu, provisoriamente, ao terceiro lugar, com 21 pontos, enquanto o Penafiel, para já 10.º, mantém os 13 com que entrou nesta jornada, tendo ainda mais um jogo disputado.
Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.
Académico de Viseu – Penafiel, 2-0.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
1-0, André Clóvis, 63 minutos.
2-0, Rúben Pereira, 82.
Equipas:
- Académico de Viseu: Domen Gril, Robinho, Michelis, Anthony Correia (Rúben Pereira, 73), Gu Costa (Pedro Barelos, 85), Luis Silva, Messeguem, Kharaman (Mortimer, 73), João Guilherme (Simão Silva, 78), Álvaro Zamora (Gohi, 86) e André Clóvis.
(Suplentes: Bruno Brígido, Tomás Domingos, Pedro Barcelos, Rúben Pereira, Samba Koné, Gohi, Mortimer, Tomás Silva e Simão Silva).
Treinador: Sérgio Fonseca.
- Penafiel: Femenias, Francisco Ferreira (Pedro Sá, 87), João Miguel, Cláudio Silva, Iano (Bruno Pereira, 72), Reko, Molina, Rúben Alves (Sery, 81), Álvaro Correa, Davo e Raúl Alcaina (Suker, 72).
(Suplentes: Manuel Baldé, Gustavo Fernandes, Pedro Vieira, Bruno Pereira, Sery, Pedro Sá, Gonçalo Negrão, Suker e Injay)
Treinador: José Manuel Aira.
Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Alves (25), Anthony (51), Iano (66), Álvaro Correa (69) e João Guilherme (72).
Assistência: 874 espetadores.
