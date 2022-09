Académica recebe Tondela na segunda eliminatória da Taça de Portugal

Ainda sem os 18 clubes primodivisionários, que entrarão em ação na terceira eliminatória, a Taça vê entrar os clubes do segundo escalão, todos fora de casa, por condicionante do sorteio.



Assim, a Académica, duas vezes vencedora do troféu, recebe o Tondela, enquanto o Belenenses, tricampeão da Taça, mede forças com o Torreense, da II Liga.



O Varzim, do terceiro escalão, recebe o Feirense, enquanto o Caldas recebe o Sporting da Covilhã, em mais dois duelos entre a Liga 3 e a II Liga.



O Moreirense visita o 'distrital' Lajense, o União Santarém recebe o Mafra, o Estrela da Amadora, vencedor em 1990, desloca-se a casa do Oliveira do Hospital e o Penafiel tem uma curta deslocação a Gondomar.



O Farense visita o Benfica Castelo Branco, enquanto a BSAD defronta uma equipa da distrital, o Joane, e o Académico de Viseu vai ao Barreiro medir forças com o Fabril, com o Trofense em casa do Coruchense.



O Vilafranquense vai ao Alentejo bater-se com o Juventude de Évora, enquanto o Leixões, campeão em 1961, joga em casa do Vasco da Gama da Vidigueira. O Mafra, por seu lado, joga em Santarém com o União local.



O Vitória de Setúbal, também na Liga 3 e outro vencedor da prova por três vezes, recebe o Vilar de Perdizes, do Campeonato de Portugal, escalão do qual o Beira-Mar, campeão em 1999, defronta o Loures, do mesmo quarto nível do futebol nacional.







Programa da segunda eliminatória da Taça de Portugal:



Lajense (D) -- Moreirense (II)



União Santarém (CP) -- Mafra (II)



Varzim (L3) -- Feirense (II)



Oliveira Hospital (L3) -- Estrela da Amadora (II)



Gondomar (CP) -- Penafiel (II)



Vasco Gama Vidigueira (CP) -- Leixões (II)



Belenenses (L3) -- Torreense (II)



Académica (L3) -- Tondela (II)



Juventude Évora (CP) -- Vilafranquense (II)



Coruchense (CP) -- Trofense (II)



União Serra (CP) -- Oliveirense (II)



Caldas (L3) -- Sporting Covilhã (II)



Fabril (CP) -- Académico Viseu (II)



Angrense (CP) -- Nacional (II)



Joane (D) -- BSAD (II)



Benfica Castelo Branco (CP) -- Farense (II)



Bragança (CP) -- Olímpico do Montijo (D)



Vasco Gama Vila Franca do Campo (D) -- Imortal (CP)



Vila Caiz (D) -- Amora (L3)



Oriental Dragon (CP) -- Canelas 2010 (L3)



Olhanense (CP) -- Monte Trigo (D)



Sanjoanense (L3) -- Os Marialvas (D)



Loures (CP) -- Beira Mar (CP)



São João de Ver (L3) -- Esperança Lagos (CP)



Sintrense (CP) -- Real Massamá (L3)



Lank Vilaverdense (L3) -- Atlético (CP)



Arronches e Benfica (CP) -- Vianense (CP)



Paivense (D) -- Tirsense (CP)



Pêro Pinheiro (CP) -- Ferreiras (CP)



União de Leiria (L3) -- Montalegre (L3)



Valadares Gaia (CP) -- Olivais e Moscavide (D)



São Martinho (CP) -- Guarda (CP)



Vitória de Setúbal (L3) -- Vilar de Perdizes (CP)



Merelinense (CP) -- Rabo de Peixe (CP)



Moura (D) -- Dumiense (CP)



Silves (D) -- Courense (D)



Resende (CP) -- Felgueiras (L3)



Oriental (D) -- Paredes (L3)



Águeda (D) -- Pevidém (CP)



Pombal (D) -- Vigor e Mocidade (D)



Machico (CP) -- Alverca (L3)



Fontinhas (L3) -- Praiense (CP)



Fafe (L3) -- Anadia (L3)



Lamelas (D) -- Camacha (CP)



Primeiro Maio (D) -- Serpa (CP)



Sertanense (CP) -- Castro Daire (CP)