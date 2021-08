Académica recebe Varzim no Estádio Municipal Sérgio Conceição

A Académica recebe sábado o Varzim, em jogo segunda jornada da II Liga portuguesa de futebol, no Estádio Municipal Sérgio Conceição, em Coimbra, devido à substituição do relvado do Estádio Cidade de Coimbra, confirmou hoje a Liga Portugal.