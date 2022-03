Académica rescinde com Pedro Duarte, terceiro técnico da época

Em comunicado, a direção informou que "chegou a acordo com o treinador Pedro Duarte, para a rescisão do contrato que o ligava à Académica até ao final da presente temporada".



"Ao Pedro Duarte agradecemos a forma profissional e dedicada como representou a nossa instituição, desejando-lhe os maiores sucessos profissionais e pessoais para o futuro", refere a nota.



Pedro Duarte, de 41 anos, natural de Braga, é o terceiro treinador nesta época a orientar a 'briosa', que é a última classificada do campeonato, com apenas 14 pontos, fruto de três vitórias e cinco empates.



Os 'estudantes' iniciaram a época sob orientação de Rui Borges, que saiu em setembro, tendo-lhe sucedido João Carlos Pereira, que também não resistiu aos maus resultados e apresentou a demissão.



No período em que orientou a Académica, Pedro Duarte somou as únicas três vitórias do clube no campeonato e dois empates.



A derrota em casa na segunda-feira, por 2-1, frente ao Académico de Viseu, adversário direto do clube, aumentou a contestação dos adeptos da 'briosa'.



Os 'estudantes' continuam como lanterna-vermelha da II Liga, com 14 pontos, a dois pontos do Varzim, 17.º e antepenúltimo, e a cinco do Sporting da Covilhã, no 16.º posto, que dá acesso a lutar pela permanência.