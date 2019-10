Académica vence Portimonense e afasta algarvios da Taça de Portugal

O camaronês Donald Djousse anotou sábado o golo que ditou o afastamento do Portimonense da Taça de Portugal em futebol, ao permitir a vitória 2-1 da Académica sobre os algarvios, na terceira eliminatória da prova.

A 'briosa' adiantou-se aos 53 minutos, pelo sul-coreano Hwang Mun-ki, tendo o Portimonense empatado aos 88 minutos, através do colombiano Jackson Martinez, mas, no minuto seguinte, Djoussé 'carimbou' a passagem dos 'estudantes' à fase seguinte.



A primeira metade do jogo mostrou uma Académica desinibida e mais perigosa, tendo o jovem avançado brasileiro Derik criado uma boa oportunidade aos oito minutos, com um remate travado pelo guarda-redes Gonda.



O Portimonense respondeu aos 11 minutos, pelo colombiano Jackson Martinez, que rematou a rasar o posto, tendo as duas equipas criado ainda mais uma oportunidade cada até ao intervalo.



Na segunda parte, a Académica surgiu mais perigosa e, depois de um aviso de Mkike aos 49 minutos, o sul-coreano Hwang Mun-ki recebeu um passe de Derik e rematou cruzado para o primeiro golo da partida, aos 53.



Aos 71 minutos, um minuto depois de o Portimonense ter esgotado as substituições, Tavares abandonou o terreno de jogo e a equipa algarvia ficou reduzida a 10 jogadores.



Já próximo do fim do jogo, a dois dos 90 minutos regulamentares, o Portimonense chegou ao empate num cabeceamento de Jackson Martinez, na sequência de um canto cobrado por Tabata.



A resposta foi pronta e, na jogada seguinte, aos 89 minutos, Djoussé, ao segundo poste, desviou um cruzamento de Mauro Cerqueira e faz o resultado final.



Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.



Académica - Portimonense, 2-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Hwang Mun-ki, 53 minutos.



1-1, Jackson Martinez, 88.



2-1, Djoussé, 89.



Equipas:



- Académica: Mika, Mike, Silvério, Zé Castro, Mauro Cerqueira, Dias, Leandro Silva (Filipe Chaby, 84), Marcos Paulo, Hwang Mun-ki (Traquina, 68), Barnes Osei e Derik (Djoussé, 76).



(Suplentes: Tiago Pereira, Hugo Almeida, Matheus Mancini, Traquina, Mantilla, Filipe Chaby e Djoussé).



Treinador: César Peixoto.



- Portimonense: Gonda (Ricardo, 46), Anzai, Lucas Pocignolo, Rodrigo Freitas, Tavares, Pedro Sá, Rómulo (Fernando, 68), Tabata, Marlos, Jackson Martinez e Iury (Cevallos, 60).



(Suplentes: Ricardo, Jadson, Anderson, Luquinha, Cevallos, Sérgio e Fernando).



Treinador: António Folha.



Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Barnes Osei (01), Derik (24), Jackson Martinez (45) e Leandro Silva (80).



Assistência: 1.440 espetadores.