Académico de Viseu afunda Mafra e ainda sonha com a subida à I Liga

André Clóvis, aos 30 minutos, com um desvio subtil, adiantou os viseenses no marcador, com o Mafra a empatar dez minutos volvidos, com Lucas Gabriel a aparecer nas costas da defesa para bater Bruno Brígido, mas Rochez fez um autogolo, aos 57 e André Clóvis bisou aos 67, confirmando o triunfo dos viseenses.



Os golos acabaram por ser os dois lances de maior destaque numa primeira parte na qual o Académico de Viseu foi mais proativo na procura da baliza adversária, e aos 13 minutos, Michelis enviou a bola ao poste, na sequência de um livre apontado na direita por Yuri Araújo.



O primeiro golo aconteceu à passagem da meia hora com Ott na direita a cruzar e André Clóvis a aparecer ao primeiro poste a desviar de forma subtil para o fundo das redes do Mafra.



Os comandados de Paulo Alves acabariam por chegar ao empate num lance de contra-ataque, com a bola enviada para as costas da defesa academista, e Lucas Gabriel a receber na área e desviar de Bruno Brígido. Num primeiro instante o golo seria anulado por fora de jogo, mas validado pelo VAR já que Marinelli estava a colocar em jogo o avançado do Mafra.



No segundo tempo, aos 57 minutos, num lance de bola parada, um cruzamento ao segundo poste encontrou André Clóvis que de cabeça enviou a bola na direção da baliza do Mafra, com André Almeida a fazer-se ao lance mas o desvio final foi de Rochez que fez autogolo.



O Mafra sentiu o golo e o Académico de Viseu aproveitou o desnorte do adversário para acabar com qualquer esperança da formação de Paulo Alves pontuar no Fontelo, com André Clóvis, aos 67 minutos, a aparecer em boa posição no lado direito da área e a disparar ao poste, mas na recarga foi mais rápido que Fraisl e marcou o seu segundo da tarde.



Com este resultado o Académico de Viseu subiu uma posição na classificação e ocupa o 9.º lugar com 40 pontos, enquanto o Mafra se mantém em zona de descida, e pode ser ultrapassada pelo Oliveirense, e cair para o último lugar, com 27 pontos.