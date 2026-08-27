Futebol Nacional
Académico de Viseu cede Simão Silva ao Amarante
O Académico de Viseu chegou a acordo com o Amarante, da II Liga, para o empréstimo do extremo Simão Silva até ao final da presente temporada, informou hoje a SAD do clube beirão, da I Liga portuguesa de futebol.
O jogador, de 21 anos, passou pela formação do FC Porto e do Boavista antes de chegar a Viseu, em 2023, para integrar os sub-19. Posteriormente, passou pelos sub-23 até chegar à equipa principal, em que se estreou em outubro de 2024, no triunfo por 2-0 sobre o Penafiel, na II Liga.
Desde então, Simão Silva soma 43 jogos oficiais pela equipa principal do Académico de Viseu, com um golo e duas assistências.
A SAD viseense considera que o empréstimo ao Amarante permitirá ao extremo “continuar a competir” na II Liga, mantendo o vínculo com o jogador, válido até 2029.
Simão Silva deixa assim de ser opção para Bruno Pinheiro na receção ao FC Porto, sábado, às 18:00, no Estádio do Fontelo, em jogo da quarta jornada da I Liga.
Desde então, Simão Silva soma 43 jogos oficiais pela equipa principal do Académico de Viseu, com um golo e duas assistências.
A SAD viseense considera que o empréstimo ao Amarante permitirá ao extremo “continuar a competir” na II Liga, mantendo o vínculo com o jogador, válido até 2029.
Simão Silva deixa assim de ser opção para Bruno Pinheiro na receção ao FC Porto, sábado, às 18:00, no Estádio do Fontelo, em jogo da quarta jornada da I Liga.