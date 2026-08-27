Académico de Viseu cede Simão Silva ao Amarante

O jogador, de 21 anos, passou pela formação do FC Porto e do Boavista antes de chegar a Viseu, em 2023, para integrar os sub-19. Posteriormente, passou pelos sub-23 até chegar à equipa principal, em que se estreou em outubro de 2024, no triunfo por 2-0 sobre o Penafiel, na II Liga.



Desde então, Simão Silva soma 43 jogos oficiais pela equipa principal do Académico de Viseu, com um golo e duas assistências.



A SAD viseense considera que o empréstimo ao Amarante permitirá ao extremo “continuar a competir” na II Liga, mantendo o vínculo com o jogador, válido até 2029.



Simão Silva deixa assim de ser opção para Bruno Pinheiro na receção ao FC Porto, sábado, às 18:00, no Estádio do Fontelo, em jogo da quarta jornada da I Liga.



