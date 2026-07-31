Académico de Viseu com plantel “coeso e humilde” para iniciar na I Liga

“Temos um grupo muito unido, muito humilde e ao mesmo tempo ambicioso e acho que vamos conseguir ter uma equipa competitiva que vai disputar todos os jogos com vontade de ganhar”, defendeu Bruno Pinheiro.



O novo técnico do Académico de Viseu falava aos jornalistas no centro histórico da cidade, depois da apresentação pública dos atletas que vão iniciar a época na I Liga, 37 anos após a última presença do clube nesse escalão e em casa do Benfica.



“Haverá, certamente, adversários mais fortes, mas, com alguma astúcia, havemos de conseguir ser competitivos todos os jogos e, acima de tudo, acho que vamos fazer com que as gentes de Viseu, os adeptos do clube e da região, se sintam orgulhos pela equipa que vamos apresentar”, realçou.



Entre as mais-valias do grupo de trabalho, destacou o técnico, “a maior mesmo é a coesão”, reconhecendo que chegou a Viseu e viu “coisas que nunca tinha visto” entre os jogadores.



“Há um ambiente muito saudável, de cobrança uns aos outros, são muito exigentes uns com os outros”, sublinhou e, também por isso, reconheceu que, apesar do plantel não estar ainda fechado, “a entrar alguém, será alguém que acrescenta alguma coisa ao grupo e pode entrar um ou vários” atletas.



O seu maior desafio, admitiu, será o escalão em que vão jogar, porque apesar de ser “um grupo muito interessante, […] os jogadores não têm experiência nenhuma de jogos de I Liga, muito poucos os que têm alguns, e esse fator também desafiou” o técnico.



No momento da apresentação, o capitão Luís Silva fez uma única promessa, a de que a equipa irá “representar da melhor forma” a cidade e todos os adeptos a cada fim de semana que entrarem em campo, na esperança de que “se revejam na equipa durante toda” a temporada.



“Nos momentos menos positivos precisamos de vocês. Não vai ser fácil, nunca foi, nunca nos deram nada, mas com a nossa força, com a vossa força, vamos ser felizes no final”, afirmou.



Uma felicidade que se traduz na permanência na I Liga, já que é o principal objetivo do treinador que admitiu, mesmo “sendo humildes e ambiciosos e a olhar o mais acima de tudo, honestamente, e sendo realistas e corretos, a manutenção era excelente e o mais tranquilo possível”.



Da equipa técnica liderada por Bruno Pinheiro, estão também os adjuntos Jorge Almeida, André Gil e João Coimbra, o treinador de guarda-redes, Stefen Olímpio, e ainda Pedro Costa, João Rocha e João Carvalho.



Do plantel fazem parte:



- Guarda-redes: Marcos Lavin, Mateus Sampaio e Ewerton Ferreira.



- Defesas: Nikos Michelis, Pedro Barcelos, Tomás Domingos, Anthony Correia, Rúben Pereira, Gustavo (Gu) Costa, Igor Milioransa e Robinho.



- Médios: André Ceitil, Luís Silva, Cihan Kahraman, Soufiane Messeguem, Cristian Ferreira, Nils Mortimer, Alejandro Mestanza e Tomás Silva.



- Avançados: Álvaro Zamora, Dominik Steczyk, João Guilherme, André Clóvis, Lorougnon Gohi e Simão Silva.



