Académico de Viseu com tarde tranquila no Alentejo continua na Taça de Portugal

Num jogo em esteve sempre melhor que o adversário, o conjunto da II Liga construiu a vitória com golos marcados por Kaique Santos e Samba Koné, na primeira parte, e André Clóvis, já em período de compensação do segundo tempo.



O Académico de Viseu assumiu o domínio da partida desde o primeiro minuto, com mais posse de bola e mais ataques, vindo a inaugurar o marcador, aos 21 minutos, através de uma grande penalidade, muito contestada pelos homens da casa.



O avançado Kaique Santos sofreu a falta e cobrou com êxito a grande penalidade e, logo a seguir, Cihan Kahraman atirou com estrondo ao poste esquerdo da baliza do Portalegrense.



Sem conseguiu aproximar-se da baliza adversária, a equipa alentejana limitava-se a defender e foi com naturalidade que chegou o 2-0. Após jogada individual de Cihan Kahraman, Samba Koné aproveitou passividade da defesa adversária e fez o golo.



No primeiro tempo, o Portalegrense poucas vezes conseguiu incomodar a defesa adversária e o melhor que conseguiu foi, num alívio, em que o guarda-redes Rodrigo Carlos quase marcava, mas a bola acabou por passar um pouco por cima da trave.



A segunda parte começou com a mesma toada, com o Académico de Viseu a amealhar oportunidades, mas umas vezes os postes da baliza e outras o guarda-redes e a defesa alentejana impediram o dilatar do resultado.



Só Samba Koné acertou duas vezes no ferro, aos 47 e aos 90 minutos. Já o Portalegrense, no segundo período, não conseguiu criar um lance digno de registo.



O resultado ficou fechado no primeiro minuto da compensação da segunda parte, quando André Clóvis, após tirar um adversário da frente, rematou de trivela para o fundo da baliza.