Académico de Viseu derrota Vizela em jogo de pré-temporada

Ponta de lança emprestado pelo Estoril Praia para a temporada 2022/23, André Clóvis marcou o golo solitário do desafio, na primeira parte.



Os vizelenses apresentaram-se com Fabijan Buntic na baliza, Tomás Silva, Tiago Brito, Ivanildo Fernandes e Francis Cann na defesa, Opeyemi, Raphael Guzzo e Alex Méndez no meio-campo, bem como Rodrigo Ramos, João Ricardo e Tiago Ventura no ataque, para o sexto 'ensaio' da pré-temporada em curso.



A formação primodivisionária, treinada por Álvaro Pacheco, volta a jogar hoje, perante o Feirense, em Santa Maria da Feira, na viagem de regresso do estágio, enquanto o Académico realiza o próximo 'ensaio' na quarta-feira, perante a Sanjoanense, da Liga 3.