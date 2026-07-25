Académico de Viseu e Casa Pia empatam em jogo de preparação

Num jogo à porta fechada, os golos foram marcados no primeiro tempo, primeiro com André Clóvis a adiantar os beirões, e com Abdu Condé a empatar para os lisboetas.



Foi o segundo jogo do dia para o Académico de Viseu, depois da derrota por 1-0 durante a manhã, frente ao Lusitânia de Lourosa, formação da II Liga.



As duas equipas preparam a estreia na I Liga, com os viseenses a regressarem 37 anos depois ao principal escalão, com uma deslocação ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, no dia 09 de agosto, enquanto o Casa Pia estrear-se-á na véspera, em casa do Marítimo.



