Académico de Viseu e Felgueiras empatam a zero

Os anfitriões o quinto jogo sem ganhar e o quarto empate seguido, enquanto o Felgueiras o segundo sem perder, depois da vitória em casa frente ao FC Porto B (1-0).



Esta foi uma manhã descansada para os dois guarda-redes, perante a incapacidade demonstrada pelas duas equipas em conseguirem chegar com perigo até à área adversária.



O primeiro remate enquadrado aconteceu apenas aos 40 minutos, num cabeceamento de João Silva, fraco e à figura de Brígido, que segurou a bola sem dificuldade.



No segundo tempo, a tendência manteve-se e, aos 59, Sérgio Vieira descontente com a produção da sua equipa fez quatro substituições de uma vez, com as entradas de Famana Quizera, Ott, Messeguem e André Clóvis que precisou de um minuto em campo para fazer um remate à baliza do Felgueiras, embora sem grande perigo.



Respondeu Agostinho Bento, lançando no jogo Gui Brandão e João Santos, duas opções para a frente de ataque do Felgueiras.



As alterações deram mais algum dinamismo ao encontro, demonstrado quando Ott cruzou na direita e André Clóvis, em boa posição, não conseguiu finalizar, aos 70.



Seis minutos depois, Guilherme obrigou Bruno Brígido a uma defesa atenta.



Aos 82, o árbitro Marcos Brazão considerou faltoso um lance na área viseense e apontou para a marca de grande penalidade, que acabou revertido pelo videoárbitro.



Na reação, o treinador do Felgueiras, Agostinho Bento, protestou e foi expulso.



Com este resultado o Académico de Viseu soma agora 33 pontos, mantendo a 10.ª posição, um lugar acima do Felgueiras, que conta 29.



Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu - Felgueiras, 0-0.







Equipas:



- Académico de Viseu: Bruno Brígido, Paulinho, João Pinto (Messeguem, 59), André Almeida, Michelis, Henrique Gomes, Samba Koné (Marquinho, 69), Sori Mané, Nigel Thomas (Ott, 59), Marinelli (Famana Quizera, 59) e Diogo Almeida (André Clóvis, 59).



(Suplentes: Gril, Bandarra, Messeguem, Kharaman, Aidara, Famana Quizera, Marquinho, Ott e André Clóvis).



Treinador: Sérgio Vieira.



- Felgueiras: Bruno Pinto, Eirô, Afonso Silva, Guilherme, Edwin Vente, Landinho (Feliz, 90+1), Vasco, Ailson Jr, Leo (Gabi, 90+1), Ayiah e João Silva).



(Suplentes: Cristiano, Gui Brandão, Gabi, Mike, Veiga, Rampa, Berna, Feliz e João Santos)



Treinador: Agostinho Bento.



Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).



Ação disciplinar: cartão amarelo para João Silva (22), Afonso Silva (65), Messeguem (74), Paulinho (84) e Landinho (90). Cartão vermelho direto para Agostinho Bento (90).



Assistência: 1.108 espetadores.