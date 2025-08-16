Académico de Viseu e Paços de Ferreira empatam sem golos na II Liga

Numa tarde tórrida de verão, que nem assim afastou os espetadores, e foram 2.775 nas bancadas, a partida teve poucos momentos de emoção, com o calor a condicionar o encontro que terminaria sem golos e sem claras oportunidades de golo.



O lance mais perigoso no primeiro tempo aconteceu aos 17 minutos, com André Clóvis a cruzar para o segundo poste onde apareceu, sem oposição, Igor Milioransa, mas o cabeceamento do lateral esquerdo academista saiu ao lado da baliza defendida por Marafona.



No segundo tempo, o cariz do jogo não se alterou, com os viseenses mais proativos na procura da baliza adversária, com os ‘castores’ à procura de transições rápidas para importunarem Brígido, mas raramente o conseguiram.



Registo apenas para um incursão perigosa de Chamito pela direita, aos 70 minutos, mas o remate do jogador do Académico de Viseu saiu muito cruzado e fora do alvo.



A aproximação mais perigosa do Paços de Ferreira aconteceu aos 80 minutos, com Nito a entrar bem pela direita, mas o remate cruzado passou ao lado da baliza de Rúben Brígido.



Após disputarem a segunda jornada, Académico de Viseu e Paços de Ferreira somam apenas um ponto, depois de terem sido ambas derrotadas na ronda de abertura.







Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – Paços de Ferreira, 0-0.



Equipas:



- Académico de Viseu: Bruno Brígido, Tomás Domingos (Rojas, 83), Rúben Pereira (Kharaman, 58), Anthony, Pedro Barcelos, Igor Milioransa (Nikos Michelis, 58), Luís Silva, Messeguem, Simão Silva (Nils Mortimer, 73), Robinho (Chamito, 58) e André Clóvis.



(Suplentes: Matheus Sampaio, Michelis, Samba Koné, Rodrigo Guedes, Kharaman, Rojas, Nils Mortimer, Gohi e Chamito).



Treinador: Sérgio Vieira.



- Paços de Ferreira: Marafona, Miguel Mota, Kauhan, Tiago Ferreira, Cardoso (André Sous, 64), Anilson, Pavlic (Nito, 69), Francisco Ramos, Leandro Dias, Lumungo (Vlad, 69), João Victor (André Liberl, 78) e Costinha (João Caiado, 46).



(Suplentes: Jeimes, Diegão, André Sousa, João Caiado, Matheus Martins, Nito, Vlad e André Liberal)



Treinador: Filipe Cândido.



Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Cardoso (25), Kauan (44), Luís Silva (45+4) e João Caiado (90+5).



Assistência: 2.775 espetadores.