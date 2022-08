Académico de Viseu e Tondela empatam dérbi a dois golos

Académico de Viseu e Tondela empataram hoje 2-2 o dérbi distrital, no Fontelo, em Viseu, em jogo da quarta jornada da II Liga de futebol, com os viseenses a recuperarem, no final, de uma desvantagem de dois golos.