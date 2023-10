Académico de Viseu empata a um golo com o Nacional na estreia de Jorge Simão

Os beirões, que não vencem em casa desde 26 de agosto, na altura com um triunfo por 2-0 frente ao Feirense, estiveram a perder desde o minuto 14, quando Chuchu Ramirez adiantou o Nacional, mas empataram ainda no primeiro tempo com um golo de Famana Quizer, aos 38 minutos.



O Nacional chegou à vantagem com um remate cruzado do avançado venezuelano, fora do alcance de Grill, após lance de insistência de Gustavo Silva pela direita, corolário de uma melhor fase no jogo da equipa comandada por Tiago Margarido.



Os viseenses equilibraram a partir da meia hora e Famana Quizera, na transformação de um livre direto, aos 38 minutos, recolocou a igualdade no marcador.



Na segunda parte, Samba Koné ficou perto de consumar a reviravolta, ao cabecear ao lado da baliza já com Lucas França batido, depois do guarda-redes do Nacional ter feito uma defesa incompleta na sequência de um pontapé de canto.



Na melhor fase dos beirões no jogo, Famana Quizera, aos 55 minutos, apareceu solto na área e em boa posição para finalizar rematou muito por cima da baliza.



O jogo entrou depois numa fase de novo equilíbrio e sem claras oportunidades de golo para qualquer das equipas. Já perto do final, aos 89 minutos, Samba Koné foi expulso, por acumulação de amarelos, e deixou o Académico de Viseu reduzido a 10.



Após a oitava jornada, o Académico de Viseu está, à condição, o 13.º lugar da classificação da II Liga de futebol, agora com oito pontos , enquanto o Nacional soma 16, no terceiro lugar.







Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – Nacional, 1-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Chuchu Ramirez, 14 minutos.



1-1, Famana Quizera, 38.



Equipas:



– Académico de Viseu: Gril, Bandarra, Nduwarugira, André Almeida, Milioransa, Soriano Mané, Samba Koné, Famana Quizera (Steven Petkov, 75), Ott (Labila, 86), Yuri Araújo (Tomás Silva, 90) e André Clóvis (Ikoba, 90).



(Suplentes: Mbyae, João Pinto, Ikoba, Steven Petkov, Jeppe Simonsen, Labila, Tomás Silva, Henrique Gomes e Marquinho).



Treinador: Jorge Simão.



- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Ulisses, Paulo Vítor, André Martins, Luís Esteves, Danilovic, Carlos Daniel (Jota, 90+2), Gustavo Silva (Teodora, 78), Witi (Rúben Macedo, 78) e Chuchu Ramirez.



(Suplentes: Vinicius Machado, José Gomes, Rúben Macedo, Jota, Marakis, Raimar, Francisco Gonçalves e Teodora).



Treinador: Tiago Margarido.



Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Samba Koné (29 e 89) e André Martins (64). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, Samba Koné (89).







Assistência: 586 espetadores.