Académico de Viseu empata com Benfica B e continua sem vencer na pré-época

Um dia depois da derrota no Luso por 2-0, frente ao primodivisionário Arouca, os viseenses adiantaram-se com um golo de Tomás Silva, jogador que na época passada esteve emprestado ao Oliveira do Hospital, da Liga 3, com os ‘encarnados’, também da II Liga, a chegarem depois ao empate.



Foi o quarto apronto dos comandados de Sérgio Vieira, que continuam sem vencer, com duas derrotas, frente ao Lusitânia de Lourosa (1-0) e ao Arouca (2-0), e dois empates, ambos a um golo, com Tondela e Benfica B.



O Académico de Viseu volta a jogar dia 26 de julho, com um duplo compromisso frente ao União de Leiria e ao São João de Ver, e até ao arranque da II Liga irá ainda defrontar Gil Vicente, Moreirense e FC Porto B.