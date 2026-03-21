Académico de Viseu firme na perseguição ao Marítimo





(Com Lusa)

Kahraman colocou o emblema de Viseu em vantagem no marcador, aos 33 minutos, antes de Zamora apontar o segundo, aos 61. Aos 70, Kahraman 'bisou' e sentenciou a partida para os viseenses.Numa primeira parte muito morna e sem grandes oportunidades, foi a formação da casa que rondou mais a área adversária, mas sem grande perigo. A melhor oportunidade surgiu ao minuto 13, quando João Silva cabeceou ao lado da baliza defendida por Gril, após uma confusão na área do Académico de Viseu.Contudo, viria a ser mesmo o conjunto visitante a adiantar-se no marcador, com o primeiro remate efetuado na partida, aos 33 minutos. O médio turco Kahraman aproveitou uma defesa para a frente de Vítor Hugo após um cruzamento e rematou para o fundo das redes.À entrada para o segundo tempo, Pedro Miguel lançou Rodrigo Martins na partida e, apenas cinco minutos depois, o extremo português esteve muito perto de restabelecer a igualdade, mas Gril respondeu à altura com uma excelente defesa.Porém, o Académico de Viseu continuou a demonstrar mais eficácia e, aos 61, Zamora apareceu na cara do guardião lusitanista, na sequência de um pontapé livre, e dilatou a vantagem.Nem dez minutos depois, os 'viriatos' colocaram um ponto final no resultado, através do 'bis' de Kahraman. O médio, de 27 anos, aproveitou novamente uma defesa incompleta de Vítor Hugo a cabeceamento de Clóvis e selou a vitória viseense com um remate forte de primeira.Com este resultado, o Académico de Viseu continua na segunda posição, com 50 pontos, provisoriamente a três do líder Marítimo, que hoje recebe a Oliveirense, enquanto o Lourosa ocupa o oitavo lugar, com 37.Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis.Lusitânia de Lourosa - Académico de Viseu, 0-3.Intervalo: 0-1.Marcador:0-1, Kahraman, 33 minutos.0-2, Zamora, 61.0-3, Kahraman, 70.Equipas:- Lusitânia de Lourosa: Vítor Hugo, Danny, Silvério, Josué Sá (Bruno Faria, 76), Tiago Cerveira (Luís Rocha, 76), Alhassan (Dória, 76), Fabinho, Miguel Teixeira (João Vasco, 76), Tiago Dias (Rodrigo Martins, 46), Miguel Pereira e João Silva.(Suplentes: Marco Ribeiro, Rodrigo Martins, Dória, Luís Rocha, João Vasco, Bruno Faria, Mimito, Tiago Mesquita e Platiny).Treinador: Pedro Miguel.- Académico de Viseu: Gril, Robinho (Tomás Domingos, 74), Anthony Correia, Pedro Barcelos, Gustavo Costa, Ceitil, Messeguem (Rúben Pereira, 90), João Guilherme (Mortimer, 74), Kahraman (Koné, 85), Zamora (Simão Silva, 85) e André Clóvis.(Suplentes: Bruno Brígido, Koné, Steczyk, Tomás Domingos, Mortimer, Rúben Pereira, Gohi, Tomás Silva e Simão Silva).Treinador: Carlos Fonseca.Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Robinho (37), Tiago Dias (41), Danny (60) e Rodrigo Martins (61).Assistência: 1.061 espetadores.