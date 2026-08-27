Académico de Viseu quer ser agressivo e paciente na receção ao FC Porto

“Vai ser muito importante igualar ou superar a agressividade do FC Porto, uma equipa que sabe e, em 90% dos jogos do nosso campeonato, são claramente superiores e utilizam isso para sufocar e ir para cima dos adversários”, afirmou Bruno Pinheiro em conferência de imprensa.



Na antevisão ao jogo da quarta jornada, no sábado, pelas 18:00, no Estádio Municipal de Viseu, o técnico realçou ainda que o FC Porto “é extremamente agressivo defensivamente” e que “não quer deixar os adversários respirar”.



“Vai obrigar-nos a ajustar muito rápido os posicionamentos, a ser muito mais rápidos a movimentar […], porque o adversário vai ter velocidade para nos pressionar, o que nem sempre é fácil,”, admitiu o técnico.



Ou seja, a tática academista “passa muito por aí, pela capacidade de ajustar” aos diferentes momentos e “ser mais rápido” que o adversário, sabendo que “não é possível fazer um jogo da mesma forma” que o FC Porto, que “é muito forte, coletiva e individualmente”.



O técnico reconheceu ainda que “vai ser extremamente difícil ter posses de bola longa”, já que o FC Porto “provoca muitos duelos defensivamente” o que o faz acreditar que se o Académico de Viseu “vencer nos duelos, aumenta a posse de bola, se não, será muito tempo sem bola”.



“Teremos de ter uma certa paciência defensiva e esperar os momentos certos para tentar roubar a bola e seguir em transições ofensivas, que lhes possa causar desconforto e que os deixe a pensar nos riscos que estão a correr”, indicou Bruno Pinheiro, considerando que essa será uma das formas de “equilibrar a balança”.



Bruno Pinheiro não poupou elogios à equipa técnica adversária, “muitos deles” antigos companheiros de trabalho que irá enfrentar, “pela primeira vez, enquanto rivais” à frente de um plantel “muito forte” que chega a Viseu depois “do melhor jogo da época”.



O técnico academista disse ainda que os seus jogadores “conhecem muito bem o adversário” e têm “noção que vai haver muitos momentos” em que vão “ter de sofrer”, mas avisou que os “jogadores estão preparados para isso”.



“Sabemos que precisamos de fazer um jogo perfeito, precisamos que não tenham muita sorte, precisamos também de uma arbitragem feliz, sem grandes casos, que nos possa, eventualmente, não penalizar. Terá que haver um conjunto de fatores para que seja a nossa primeira vitória e a primeira equipa a marcar ao FC Porto e a não sofrer”, defendeu.



O Académico de Viseu, que já empatou na visita ao Benfica (2-2), soma dois pontos e ocupa a 12.º lugar e no sábado, pelas 18:00, recebe no Estádio Municipal do Fontelo o líder do campeonato, o FC Porto, com um pleno de três triunfos e um total de nove pontos.