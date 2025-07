Académico de Viseu rescinde contrato com o avançado Diogo Almeida

Reforço do plantel em 2024, o ex-Mafra nunca se impôs como primeira opção nas escolhas para o 'onze', primeiro com o treinador Rui Ferreira e, depois, com Sérgio Vieira, e deixa o Académico de Viseu, que representou em 22 partidas oficiais, com dois golos apontados.



Diogo Almeida junta-se na lista de saídas a Yuri Araújo, Gomes Gerth, João Pinto, Henrique Gomes, Paulinho, Miguel Bandarra, Sori Mané, Nigel Thomas e Alan Marinelli.



O plantel do Académico de Viseu, que continua a preparar o arranque da II Liga, diante da União de Leiria, em 10 de agosto, tem três jogos de preparação agendados para esta semana: defronta Gil Vicente e Moreirense, na quarta-feira, e o Feirense, no sábado, em Santa Maria da Feira.