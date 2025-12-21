Académico de Viseu rescindiu com André Almeida, um dos capitães da equipa

O futebolista de 28 anos despede-se de Viseu, depois de ter envergado a camisola do emblema beirão em 95 partidas oficiais, tendo apontado sete golos.



O central não jogava desde 12 de abril, após ter sofrido uma lesão grave no joelho esquerdo, contraída durante um jogo em Matosinhos, a contar para o campeonato, estando em fase final de recuperação.



“Quero agradecer a todos os adeptos, que sempre foram incansáveis no apoio à equipa. Acima de tudo, espero que se sintam orgulhosos e representados por tudo o que fiz em campo. Sempre dei tudo de mim em prol do Académico”, afirmou o jogador, em declarações aos canais de informação do Académico de Viseu.



André Almeida sublinhou ainda que “não há palavras para descrever” o que a equipa viveu nestes anos" e considerou “um orgulho enorme” ter sido capitão dos beirões.



O Académico de Viseu, terceiro classificado da II Liga, com 26 pontos, prepara a receção ao Benfica B, da 16.ª jornada, agendada para as 11:00 de 28 de dezembro, já sem o defesa no plantel.